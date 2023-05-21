TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Amartey planı! Teklifin detayları belli oldu

Beşiktaş önümüzdeki sezonki transfer çalışmalarına başlmamış durumda... Yeni sezonda bir 6 numara ve bir stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen Leicester City'nin 28 yaşındaki Senegalli stoperi Daniel Amartey için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan haberde; Kartal'ın sezon sonu boşa çıkacak olan tecrübeli futbolcuya 2.5 milyon Euro yıllık ücret önerdiği belirtildi.

Yıldız futbolcudan yapılan teklife haber vermesini bekleyen Beşiktaş, Amartey'in kararının olumsuz olması durumunda diğer alternatiflere yönelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yıldız futbolcuyu ön liberonun dışında stoperde de oynayabilmesi nedeniyle çok istiyor. Leicester City'den ayrılması beklenen oyuncuya Premier Lig'den de teklifler olduğu Senegalli yıldızın kararını sezon sonunda vereceği de gelen haberler arasında.

Leicester formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Amartey söz konusu maçlarda skor katkısı yapamadı.