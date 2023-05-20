Haberler Beşiktaş Tosun Paşa'yla yola devam

Tosun Paşa'yla yola devam

Siyah-beyazlı ekipte senelik 550 bin euro kazanna milli forvetin net maaşı 1 milyon euroyu geçecek, bu rakam bonuslarla 1.5 milyon euroyu bulacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Tosun Paşa'yla yola devam

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, üç sene daha siyah-beyazlı formayı terletecek. Bir yandan yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim, diğer yandan da sözleşmesi sona erecek oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerin başında da kaptan Cenk Tosun geliyordu. Beşiktaş yönetimi, 4-2 kazanılan F.Bahçe derbisinde 2 gol atan ve bu sezon toplamda 13 gole ulaşan, sözleşmesi de otomatik olarak Haziran 2024'e uzayan milli oyuncunun kontratını ayrıca uzatmaya karar verdi. MİLLİ forvetle yapılan son görüşmede taraflar el sıkıştı. Beşiktaş, Cenk Tosun'la 2+1 yıllık sözleşme yenilemek için anlaşma sağladı. Bu sezon Beşiktaş'ta 550 bin euro kazanan deneyimli golcünün maaşı da zamlanacak. Cenk Tosun'un maaşı 1 milyon euro'yu geçecek, sözleşmedeki bonuslarla bu rakam 1.5 milyon euro'yu bulacak. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti.

2014-15 sezonu öncesi G.Antep'ten Beşiktaş'a transfer olan Cenk, 2018 Ocak ayında yaklaşık 25 milyon euro karşılığında Everton'a imza atarak Beşiktaş tarihinin en pahalı satışı olmuştu. 2020-21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak siyah beyazlı takımda forma giyen golcü oyuncu, bu sezon başında yeniden Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah beyazlı takım ile 177 maça çıkan Cenk Tosun, 83 gol attı, 18 asist yaptı ve 101 gole direkt katkı sağladı. Beşiktaş'ta 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kazandı.

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