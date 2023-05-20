Kartallar bugün uçuyor

Siyahbeyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de yarın akşam saat 19.00'da Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

DURMAK YOK

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Beşiktaşlı futbolcular dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Koordinasyon çalışması yapılan ve 1.5 saat süren idman taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.