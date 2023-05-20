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Beşiktaş kafilesi Adana'da

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak olan Beşiktaş, Adana’ya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:09
Beşiktaş kafilesi Adana'da

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana Havalimanı'na ulaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde havalimanına gelerek beklemeye başladı. Futbolcuların çıkmasıyla birlikte sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı. Kafileyi karşılamaya gelen taraftarların az olması dikkat çekti.

Siyah-beyazlı kafile, maç saatini beklemek üzere otele hareket etti.

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