Bayraklar açıldı

Siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maç için dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, ay-yıldızlı bayrağımızın etrafında bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Başkan Ahmet Nur Çebi de resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüzün 120. ve Cumhuriyetimizin 100. yılında, bugünkü haliyle kutlanmasına vesile olmaktan büyük gurur duyduğumuz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir gururla kutluyor, ülkemize ve Türk gençliğine nice 19 Mayıs'lar diliyorum."