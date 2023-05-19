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Yok mu artıran!

Gedson Fernandes müzayedeye çıktı. Portekizli yıldız için Lazio’nun 20, Ajax’ın ise 18 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Yok mu artıran!

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki orta sahası Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerini transferde karşı karşıya getirdi. Çizme basını son olarak Lazio'nun da Gedson Fernandes'i istediğini yazdı Corriere dello Sport'un haberine göre Maurizio Sarri'nin Lazio'su, başarılı futbolcu için resmi olarak harekete geçiyor. Çizme ekibinin, Kartal'ın istediği 20 milyon euro'yu vermeye hazır olduğu da belirtiliyor. Ancak haberde Lazio'nun işinin kolay olmadığı da kaydedildi. Dünya futboluna birçok yıldız hediye eden Hollanda devi Ajax'ın da Fernandes için düğmeye bastığı; kırmızıbeyazlılar'ın da Portekizli orta saha için devrede olduğu ve 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazıldı.

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