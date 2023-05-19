SON DAKİKA - Beşiktaş Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalıyor!

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlamaları kapsamında çalışmalar son sürat devam ediyor. Transferde hedefteki isimleri belirleyen siyah-beyazlılar, mevcut oyuncularla ilgili de kararlar alıyor.



Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, golcü futbolcu Cenk Tosun hakkında yeni bir karar aldı.



Güneş'in performansından oldukça memnun olduğu başarılı oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacak.



2+1 YILLIK ANLAŞMA!

A Spor'un haberine göre; Cenk Tosun ile yaptığı görüşmelerde el sıkışan Kara-Kartal, 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Bu sezon 31 resmi maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 16 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.