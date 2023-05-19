Origi’ye çifte kanca

Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlere Divock Origi de dahil oldu. İtalyan basını 28 yaşındaki tecrübeli forvet için iki büyük Türk kulübü Beşiktaş ile F,Bahçe'nin devrede olduğunu yazdı. Calciomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş ve F.Bahçe, Milan forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde İtalyan devinin, Belçikalı golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Divock Origi, bu sezon Milan formasıyla 35 maçta süre aldı. 28 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Origi'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.