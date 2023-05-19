Beşiktaş'a kötü haber! Premier Lig'den rakip çıktı

Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir orta saha ile güçlendirmek isteyen ve bu nedenle ön libero arayışlarına hız veren siyah-beyazlılar, şimdi de Premier Lig ekipleriyle karşı karşıya geldi. İngiliz basını Beşiktaş'ın Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma ile ilgilendiği yazarken, çıkan haberlerde siyah-beyazlıların işinin kolay olmadığı ifade edildi. Daily Echo gazetesi, Lerma'nın şu anda Premier Lig ve Avrupa'daki çok sayıda kulübün ilgisiyle geleceği konusunda kararsız kaldığını yazdı.

NET KARARINI VERMEDİ

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcu, takımdan ayrılmayı planlıyor. Uzun süredir Villarreal'in de ilgilendiği futbolcuya, Premier Lig'den iki ciddi talip çıktı. Premier Lig'de bu sezon 35 maça çıkan, 3075 dakika sahada kalıp 5 de gol atan futbolcuya West Ham United ve Crystal Palace da talip oldu. Oyuncunun menajerinin Beşiktaş dışında İngiliz ekipleriyle de görüşmelere başladığı ifade edildi. Teknik direktör Gary O'Neil da, "Jeff harika biri, şu anda bir karar vermedi" ifadesini kullandı.