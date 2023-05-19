BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!

Güneş'in Gedson'la yola devam etmek istediği ve yetenekli oyuncunun da Kartal'da mutlu olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için en az 25 milyon euroluk bonservis bedeli belirlemesinin temelinde hem oyuncuyu elden çıkarmak istememesi hem de Benfica kulübü ile yapılan özel anlaşma bulunuyor.