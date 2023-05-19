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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sergilediği futbolla göz kamaştıran Gedson Fernandes, transferde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Özellikle İtalya Serie A ekibi Lazio, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için ısrarcı. Siyah-beyazlı yönetim, birçok kulübün listesinde yer alan Gedson Fernandes ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:21
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!

Beşiktaş, Avrupa'daki talipleri artmaya başlayan Gedson Fernandes'i kolay kolay elden çıkarmayacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız için taban bonservis bedelini belirledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!

Milliyet'in haberine göre; Yönetim, 25 milyon euronun altındaki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecek. Gedson için Beşiktaş'a şu ana kadar Avrupa'dan resmi bir teklif iletilmedi ancak sezon sonu yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in orta sahada en çok güvendiği isim olan 24 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon ara transferde Benfica'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!

Güneş'in Gedson'la yola devam etmek istediği ve yetenekli oyuncunun da Kartal'da mutlu olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için en az 25 milyon euroluk bonservis bedeli belirlemesinin temelinde hem oyuncuyu elden çıkarmak istememesi hem de Benfica kulübü ile yapılan özel anlaşma bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu!

Buna göre siyah-beyazlıların Gedson'un satılması veya kiralanması halinde elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Portekiz ekibine ödemesi gerekiyor. Bir başka ifadeyle Gedson 25 milyon euro karşılığında satılsa bile bu paranın 12,5 milyon eurosu Benfica'nın kasasına girecek. Beşiktaş bu nedenle Şenol Güneş'in çok beğendiği başarılı futbolcuyu öncelikle kadrosunda tutmaya çalışacak.

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