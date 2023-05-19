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Beşiktaş Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 14:57 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 15:05
Beşiktaş Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'la 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, koordinasyon antrenmanlarıyla devam etti. Siyah-beyazlı ekip idmanın son bölümünde ise çift kale taktik maçı yaptı.

Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

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