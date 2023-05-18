Beşiktaş Weghorst’u bekliyor

Wout Weghorst'un Beşiktaş'a geri döneceğine dair iddialar artarak devam ediyor. Hollandalı oyuncuya yakın kaynaklar Football Insider'a, "Beşiktaş, Man United'ın kiralık oyuncusu Wout Weghorst'la yeni bir anlaşma yapmak için bekliyor" ifadelerini kullandılar. İngiliz ekibi, yaz döneminde 30 yaşındaki forvet için kalıcı bir anlaşma yapmayacak. Bu nedenle Weghorst, 2023-24 sezonu için Premier Lig'e çıkan Burnley'e geri dönecek. Kaynaklar, Football Insider'a, Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin sezon öncesi planlarında Weghorst'un yer almadığını söyledi. Siyah-beyazlıların Weghorst için önümüzdeki sezonla ilgili bir kez daha hamle yapmak istediği dile getiriliyor.