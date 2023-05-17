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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Amartey!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ederken Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Daniel Amartey ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta gündem Amartey!
Siyah-beyazlı ekipte yeni sezonun transfer çalışmaları, eksik bulunan mevkilere yapılacak takviyeler için şimdiden aşama kaydedebilmek amacıyla başladı. Ligin bitimiyle yeni sezonun açılışı arasında çok uzun zaman olmayacak. Bu nedenle kampta özellikle stoper, orta saha ve kanat transferlerinin takımda olması isteniyor. Stoper için hummalı çalışma yürüten Kartal, geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Daniel Amartey için tekrar nabız yokluyor. Beşiktaşlı idareciler, sağ stoper dışında ön liberoda da görev yapabilen oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş'in önüne getirecek. Premier Lig ekibi Leicester City'de forma terleten ve gelecek ay takımdan ayrılması beklenen 28 yaşındaki Ganalı'nın Beşiktaş dışında da önemli talipleri olduğu kaydedildi.
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