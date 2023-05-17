TRANSFER HABERİ: ManU'dan Weghorst kararı! Beşiktaş'a dönüyor

Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
İngiliz devinin, Hollandalı santrfor ile kalıcı bir anlaşma yapma planı olmadığı öğrenildi.
ManU'nun gelecek planları arasında yer almayan Weghorst, sezon sonunda Burnley'e dönecek.
BEŞİKTAŞ WEGHORST İÇİN SABIRSIZ!
Football Insider'ın haberine göre; Beşiktaş, Wout Weghorst'u yeniden kadrosuna katmak için sabırsızlanıyor.
Oyuncunun Burnley'e dönmesinin ardından siyah-beyazlı yönetimin devreye girerek bonservis pazarlığına başlayacağı ifade ediliyor.