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TRANSFER HABERİ: ManU'dan Weghorst kararı! Beşiktaş'a dönüyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, eski golcüsü Wout Weghorst için yeniden harekete geçti. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen golcü futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Burnley'e dönecek. Siyah-beyazlı yönetim, yaz transfer sezonunda Burnley ile görüşmelere başlayacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:54
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: ManU'dan Weghorst kararı! Beşiktaş'a dönüyor

Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: ManU'dan Weghorst kararı! Beşiktaş'a dönüyor

İngiliz devinin, Hollandalı santrfor ile kalıcı bir anlaşma yapma planı olmadığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: ManU'dan Weghorst kararı! Beşiktaş'a dönüyor

ManU'nun gelecek planları arasında yer almayan Weghorst, sezon sonunda Burnley'e dönecek.

TRANSFER HABERİ: ManU'dan Weghorst kararı! Beşiktaş'a dönüyor

BEŞİKTAŞ WEGHORST İÇİN SABIRSIZ!
Football Insider'ın haberine göre; Beşiktaş, Wout Weghorst'u yeniden kadrosuna katmak için sabırsızlanıyor.

TRANSFER HABERİ: ManU'dan Weghorst kararı! Beşiktaş'a dönüyor

Oyuncunun Burnley'e dönmesinin ardından siyah-beyazlı yönetimin devreye girerek bonservis pazarlığına başlayacağı ifade ediliyor.

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