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Redmond ve Tayfur seneye de kadroda

Beşiktaş'ta kiralık oyuncular Dele Alli, Nathan Redmond, Alexandru Maxim, Tayfur Bingöl ile Kevin Nkoudou, Welinton ve Atiba'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Siyah-beyazlılar bu isimlerden Redmond ve Tayfur Bingöl dışında herhangi bir isimle devam etmeyi düşünmüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Redmond ve Tayfur seneye de kadroda
Beşiktaş'ta kiralık oyuncular Dele Alli, Nathan Redmond, Alexandru Maxim, Tayfur Bingöl ile Kevin Nkoudou, Welinton ve Atiba'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Siyah-beyazlılar bu isimlerden Redmond ve Tayfur Bingöl dışında herhangi bir isimle devam etmeyi düşünmüyor. Bu iki oyuncu için de şartların uygun olması halinde kontrat yapılacak.
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