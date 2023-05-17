Redmond ve Tayfur seneye de kadroda

Beşiktaş'ta kiralık oyuncular Dele Alli, Nathan Redmond, Alexandru Maxim, Tayfur Bingöl ile Kevin Nkoudou, Welinton ve Atiba'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Siyah-beyazlılar bu isimlerden Redmond ve Tayfur Bingöl dışında herhangi bir isimle devam etmeyi düşünmüyor.
Beşiktaş'ta kiralık oyuncular Dele Alli, Nathan Redmond, Alexandru Maxim, Tayfur Bingöl ile Kevin Nkoudou, Welinton ve Atiba'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Siyah-beyazlılar bu isimlerden Redmond ve Tayfur Bingöl dışında herhangi bir isimle devam etmeyi düşünmüyor. Bu iki oyuncu için de şartların uygun olması halinde kontrat yapılacak.