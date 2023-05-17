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Ghezzal sevinci

Siyah beyazlılarda Cezayirli yıldızdan müjdeli haber geldi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçiren Rachid Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başlarken; Adana Demirspor maçı kadrosuna gireceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Ghezzal sevinci
Siyah beyazlılarda Cezayirli yıldızdan müjdeli haber geldi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçiren Rachid Ghezzal, G.Saray derbisi öncesinde kasığından bir sakatlık geçirmiş ve forma giyememişti. Antalyaspor deplasmanında da takımını yalnız bırakan Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başlarken; Adana Demirspor maçı kadrosuna gireceği belirtildi.
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