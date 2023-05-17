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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde ilk bombayı patlatıyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Everton'ın defans oyuncusu Yerry Mina'nın transferinde ciddi ilerleme kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal transferde ilk bombayı patlatıyor!

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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda birçok bölgeye takviye yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda siyah beyazlılar, gelecek yılın ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre; Kartal'ın yeni sezondaki ilk hamlesi stoper hattına olacak. Beşiktaş'ın, Everton'da forma giyen ve haziran ayında boşa çıkacak olan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın transferinde büyük aşama kaydettiği ifade edildi. Özellikle teknik direktör Şenol Güneş'in, Kolombiyalı savunmacıyı çok istediği öğrenildi. Yerry Mina bu sezon İngiltere'de 6 maça çıktı.

Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Mina'nın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 1.95 boyundaki oyuncunun kariyerinde Barcelona macerası da bulunuyor.

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