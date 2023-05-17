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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın durumu netleşti! Adana Demirspor maçında...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'ya karşı 3-0 hükmen galip gelen Beşiktaş, 35. haftada Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılarda bu maç öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu merak ediliyordu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:36
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın durumu netleşti! Adana Demirspor maçında...

Beşiktaş'a Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'dan müjdeli haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın durumu netleşti! Adana Demirspor maçında...

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçiren Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisi öncesinde kasığından bir sakatlık geçirmiş ve forma giyememişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın durumu netleşti! Adana Demirspor maçında...

Antalyaspor deplasmanında da Kartal'ı yalnız bırakan Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başlarken; oyuncunun Adana Demirspor maçı kadrosuna gireceği belirtildi.

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