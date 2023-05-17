BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın durumu netleşti! Adana Demirspor maçında...

Beşiktaş'a Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'dan müjdeli haber geldi.
Beşiktaş'a Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'dan müjdeli haber geldi.
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçiren Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisi öncesinde kasığından bir sakatlık geçirmiş ve forma giyememişti.
Antalyaspor deplasmanında da Kartal'ı yalnız bırakan Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başlarken; oyuncunun Adana Demirspor maçı kadrosuna gireceği belirtildi.
31 yaşındaki Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan Cezayirli yıldız 3 de asist yaptı.
Rachid Ghezzal'ın, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.