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BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes kapışması! Lazio'dan sonra bir talip daha

Son dakika spor haberi: Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Gedson Fernandes, Beşiktaş orta sahasına kattığı dinamizmle dikkat çekiyor. Yükselen grafiğiyle göz dolduran Portekizli yıldız, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Bir süredir Lazio'nun transfer listesinde yer alan genç oyuncuya bir talip daha çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:56 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:56
BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes kapışması! Lazio'dan sonra bir talip daha

Ünlü gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Hollanda Eredevise ekibi Ajax da transferdeki Gedson Fernandes yarışına dahi oldu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes kapışması! Lazio'dan sonra bir talip daha

Gedson'un performansından oldukça memnun olan siyah-beyazlı yönetim, ciddi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes kapışması! Lazio'dan sonra bir talip daha

Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Gedson Fernandes, 5 asistlik katkı verdi.

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