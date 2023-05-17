BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes kapışması! Lazio'dan sonra bir talip daha

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, transferde Avrupa devlerini peşine taktı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, transferde Avrupa devlerini peşine taktı.
İtalya Serie A ekibi Lazio, 24 yaşındaki oyuncu için bir süredir temaslarda bulunuyor.
Özellikle bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran başarılı orta sahaya bir talip daha çıktı.
Ünlü gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Hollanda Eredevise ekibi Ajax da transferdeki Gedson Fernandes yarışına dahi oldu.
Gedson'un performansından oldukça memnun olan siyah-beyazlı yönetim, ciddi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.
Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Gedson Fernandes, 5 asistlik katkı verdi.