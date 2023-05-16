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Tangocu maestro

Beşiktaş, Udinese'de forma giyen Roberto Pereyra'nın peşinde. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Arjantinli orta saha için siyah-beyazlıların ilk teklifi yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Tangocu maestro

Beşiktaş'ta gözler yeni sezona yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Özellikle orta sahasını kaliteli bir isimle güçlendirmek isteyen Kartal, rotasını İtalya'ya çevirdi. Yönetim, teknik patron Güneş'in isteği doğrultusunda Beşiktaş, orta sahaya transfer yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle büyük bir çıkış ivmesi yakalayan siyah-beyazlıların listesine yeni bir daha dahil oldu, Roberto Pereyra.. Arjantin basınından derlenen habere göre siyah beyazlılar Udinese forması giyen Pereyra için düğmeye bastı.

33 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Tangocu'nun, Arjantin'e dönmesi bekleniyordu. Ancak ülke basınının haberine göre, Beşiktaş'ın oyuncu ile ilk teması kurduğu ifade edildi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu için herhangi bir bonservis bedelinin ödenmeyecek olması da, yönetimin iştahını kabartan bir başka ayrıntı olarak dikkat çekiyor. Bu sezon toplam 33 resmi karşılaşmada görev yapan Tangocu 5 gol atarken, 6 da asist yaptı ve toplamda 11 gole direkt olarak katkı sağladı. Pereyra'nın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro civarında.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK OLMASI YÖNETİMİ CEZBEDİYOR
Tecrübeli forvet Roberto Pereyra profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 426 resmi karşılaşmada görev yaptı. Roberto Pereyra bu periyotta rakip fileleri 47 kez havalandırmayı başarırken, 52 de gol pası verdi ve toplam 99 gole direkt olarak katkı sağladı.

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