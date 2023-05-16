BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Borini ısrarı!

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesinde Fatih Karagümrük'ün İtalyan golcüsü Fabio Borini yer alıyor.

Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş de onayı verdi. Deneyimli teknik adamın, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet edebileceği için Borini'yi kadroda görmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Borini için 1.5 milyon euro bandında bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Fabio Borini, 29 maçta 20 gol, 8 asist yaptı. Sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde görev alabilen Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.