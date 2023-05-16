Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Borini ısrarı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Borini ısrarı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun ve Aboubakar’a alternatif golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, listesine Fatih Karagümrük’ten Fabio Borini’yi aldı. Bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken İtalyan golcüyü teknik direktör Şenol Güneş de istiyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Borini ısrarı!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların listesinde Fatih Karagümrük'ün İtalyan golcüsü Fabio Borini yer alıyor.

Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş de onayı verdi. Deneyimli teknik adamın, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet edebileceği için Borini'yi kadroda görmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Borini için 1.5 milyon euro bandında bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Fabio Borini, 29 maçta 20 gol, 8 asist yaptı. Sol açık, sağ açık ve forvet mevkilerinde görev alabilen Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

DİĞER
Gupse Özay ile Barış Arduç kızları Jan Asya’yı gözlerden uzak büyütüyor! Barış Arduç ‘Tek ilgilendiğim şey kızım’
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı F.Bahçe'ye
Gedson kapışması! Lazio'dan sonra bir talip daha
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52