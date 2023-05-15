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BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, bu sezon sergilediği grafikle alkış topladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerden biri olan deneyimli golcü, formuyla camianın yüzünü güldürdü. Özellikle yurt dışından birçok talibi bulunan Cenk Tosun, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:25
BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

Deneyimli golcü Cenk Tosun, Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

Yurt dışından çok sayıda kulübün transfer listesine giren yıldız futbolcu, transferiyle ilgili net konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

Hürriyet'in haberine göre; Başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler aldığını belirten 31 yaşındaki forvet, "Beşiktaş benim yuvam. Birçok ülkeden teklifler geliyor ancak ben ve ailem burada çok mutluyuz.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

Ayrılmam hiçbir sebep yok. Sonuna kadar Beşiktaş'ta devam etmeye kararlıyım" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti.

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