BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

Deneyimli golcü Cenk Tosun, Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topladı.
Deneyimli golcü Cenk Tosun, Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topladı.
Yurt dışından çok sayıda kulübün transfer listesine giren yıldız futbolcu, transferiyle ilgili net konuştu.
Hürriyet'in haberine göre; Başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler aldığını belirten 31 yaşındaki forvet, "Beşiktaş benim yuvam. Birçok ülkeden teklifler geliyor ancak ben ve ailem burada çok mutluyuz.
Ayrılmam hiçbir sebep yok. Sonuna kadar Beşiktaş'ta devam etmeye kararlıyım" dedi.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti.