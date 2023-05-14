Kardeşlik kazandı

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanan maçta Beşiktaş ile Azerbaycan ekibi Sabah FK 3-3 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Sabah FC, 3 ve 5'inci dakikalarda Oleksii Kashchuk'un golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş bu gollere 24 ve 44. dakikalarda Umut Meraş ile karşılık verdi ve mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DAHA ETKİLİYDİ

İkinci yarıda siyah-beyazlı ekip daha etkili oldu ve 63'te Cenk Tosun'un penaltı golüyle 3-2 öne geçti. Sabah FK bu gole 70'de Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hata sonrası Volkovi ile karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Sabah FK'de Mickels 41'de penaltı atışını gole çeviremedi. Bu maçın tüm gelirleri Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

ALİYEV'İN MEZARINI ZİYARET ETTİLER

Beşiktaşlı yöneticiler Bakü'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. İkinci Başkan Engin Baltacı ile yöneticiler, Bakü'de Haydar Aliyev'in Anıt Mezarını ve Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret ettiler. Haydar Aliyev'in kabrinde saygı duruşunda bulunup dua eden yöneticiler, SABAH FK kulüp Başkanı ve yönetimiyle birlikte yemekte buluştu.

AZERBAYCAN'DA KARTAL COŞKUSU

Bakü'de Beşiktaş'a büyük ilgi vardı. Kale arkası tribününde Türk ve Azerbaycan bayrağının yer aldığı dev pankart asıldı. Pankartın üstünde 'Bir millet, iki devlet' mesajı da yer aldı. Azerbaycanlı Beşiktaşlılar depremden etkilenen 11 şehir için pankartlar açarken ayrıca "Kardeş yurduna hoş geldin Beşiktaş" mesajıyla da gönül bağını ortaya koydular.