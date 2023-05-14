Düşen takımlara yakın takip

Yeni sezon için kamp dönemi başlamadan, yeni transferlerin yapılmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş, Avrupa'nın büyük liglerinde düşmeye oynayan takımlarından transfer yapmanın peşinde. Ucuz ama kaliteli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlıların, yakın takibe aldığı takımlar arasında Soutampton, Cremonese ve Elche gibi takımlar yer alıyor. Beşiktaşlı yetkililer Cremonese'nin golcüsü David Okereke, Southampton'ın 10 numarası Joe Aribo ve Elche'nin ön liberosu Gerard Gumbau'u listesine dahil etti.