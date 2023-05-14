Haberler Beşiktaş Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde!

Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim orta saha arayışlarında yeni bir ismi gündeme aldı. Kartal, İtalya Serie A'da forma giyen yıldız futbolcu için girişimlerde bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 19:19
Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in takıma gelişi ile birlikte yükselişe geçti.

Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde!

Siyah-beyazlılar tecrübeli hoca ile şampiyonluk yarışına katıldı.

Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde!

Avrupa kupalarına katılmak isteyen Kartal, diğer yandan transfer harekatını da sürdürüyor.

Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde!

Ancak habere göre, Beşiktaş'ın oyuncu ile ilk teması kurduğu ifade edildi.

Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde!

Pereyra bu sezon 30 maçta forma giydi.

Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde!

32 yaşındaki isim bu mücadelelerde 5 gol ve 7 asist üretti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kalacak mı gidecek mi? Kararı...
Beşiktaş'a Fransız kule! Scout ekibi raporu verdi
Seçim sonuçları
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 İşte canlı sorgulama ekranı
Anneler Günü mesajları resimli 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde! Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde! 19:19
Atletico deplasmanda kayıp Atletico deplasmanda kayıp 19:11
Brentford sahasında West Ham'ı devirdi! Brentford sahasında West Ham'ı devirdi! 18:27
Fiorentina evinde güldü! Fiorentina evinde güldü! 18:03
Lider M. City hata yapmadı! Lider M. City hata yapmadı! 17:58
Şampiyon Napoli deplasmanda kayıp! Şampiyon Napoli deplasmanda kayıp! 17:56
Daha Eski
Rennes farka koştu, Troyes düştü! Rennes farka koştu, Troyes düştü! 17:53
Torino tek attı 3 aldı! Torino tek attı 3 aldı! 16:06
Lyon deplasmanda kayıp! Lyon deplasmanda kayıp! 16:06
G.Saray İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti G.Saray İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti 15:57
Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Ve Sacha Boey imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 15:44
Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda... Nelsson paylaşılamıyor! Sezon sonunda... 15:36