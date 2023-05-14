Beşiktaş Arjantinli orta sahanın peşinde!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in takıma gelişi ile birlikte yükselişe geçti.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in takıma gelişi ile birlikte yükselişe geçti.
Siyah-beyazlılar tecrübeli hoca ile şampiyonluk yarışına katıldı.
Avrupa kupalarına katılmak isteyen Kartal, diğer yandan transfer harekatını da sürdürüyor.
Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Beşiktaş, orta sahaya transfer yapacak.
Aspor.com editörü Ali Genç'in Arjantin basınından derlediği habere göre Kartal, Udinese forması giyen Roberto Pereyra'yı gündemine aldı.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Tangocu'nun, Arjantin'e dönmesi bekleniyordu.
Ancak habere göre, Beşiktaş'ın oyuncu ile ilk teması kurduğu ifade edildi.
Pereyra bu sezon 30 maçta forma giydi.
32 yaşındaki isim bu mücadelelerde 5 gol ve 7 asist üretti.
Arjantinli yıldızın piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.