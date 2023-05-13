Sadece 193 dakika oynadı

Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin büyük umutlarla transfer edilse de hem Valerien Ismael hem de Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi. Sivasspor'dan uzun uğraşlar sonucu 1.4 milyon Euro'ya kadroya katılan Kerem Atakan Kesgin, bu sezon 4'ü ligde, 2'si kupada olmak üzere 6 maçta şans buldu. Genç oyuncu toplam 193 dakika süre alırken skor katkısı yapamadı. Kerem Atakan'ın yeni sezonda oynayabileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin büyük umutlarla transfer edilse de hem Valerien Ismael hem de Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi. Sivasspor'dan uzun uğraşlar sonucu 1.4 milyon Euro'ya kadroya katılan Kerem Atakan Kesgin, bu sezon 4'ü ligde, 2'si kupada olmak üzere 6 maçta şans buldu. Genç oyuncu toplam 193 dakika süre alırken skor katkısı yapamadı. Kerem Atakan'ın yeni sezonda oynayabileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.