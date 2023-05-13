Haberler Beşiktaş Sadece 193 dakika oynadı

Sadece 193 dakika oynadı

Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin büyük umutlarla transfer edilse de hem Valerien Ismael hem de Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi. Sivasspor'dan uzun uğraşlar sonucu 1.4 milyon Euro'ya kadroya katılan Kerem Atakan Kesgin, bu sezon 4'ü ligde, 2'si kupada olmak üzere 6 maçta şans buldu. Genç oyuncu toplam 193 dakika süre alırken skor katkısı yapamadı. Kerem Atakan'ın yeni sezonda oynayabileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Sadece 193 dakika oynadı
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin büyük umutlarla transfer edilse de hem Valerien Ismael hem de Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi. Sivasspor'dan uzun uğraşlar sonucu 1.4 milyon Euro'ya kadroya katılan Kerem Atakan Kesgin, bu sezon 4'ü ligde, 2'si kupada olmak üzere 6 maçta şans buldu. Genç oyuncu toplam 193 dakika süre alırken skor katkısı yapamadı. Kerem Atakan'ın yeni sezonda oynayabileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.
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