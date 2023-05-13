Haberler Beşiktaş SABAH FC BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

SABAH FC BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, depremzede vatandaşlara destek olmak amacı ile Sabah FC ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak olan müsabaka hem Türkiye'de hem Azerbaycan vatandaşları tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:00
SABAH FC BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Sabah FC - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir ivme kazanan Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sabah FC - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sabah FC - Beşiktaş maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak. Müsabaka Kanal D'den canlı yayınlanacak.

SABAH FC BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE

BİLETLER TÜKENDİ

Beşiktaş'ın Azerbaycan'da yarın maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükenmişti.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in golcüsünü alıyor! Herkes Galatasaray derken...
Fenerbahçe'ye Ryan Kent müjdesi! Anlaşma sağlanmıştı
Cimbom'dan sol bek harekatı!
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi yorumladı! "Harika olur"
Portekiz'den flaş iddia! Beşiktaş'a gelebilir
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023 - 13 Mayıs
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? 09:18
NBA'de Batı Konferansı finalinin adı belli oldu! NBA'de Batı Konferansı finalinin adı belli oldu! 08:58
O ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı 11'i O ismi kesecek! İşte İstanbulspor maçı 11'i 08:18
Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi yorumladı! "Harika olur" Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi yorumladı! "Harika olur" 07:38
TFF'den yabancı kuralı için karar! TFF'den yabancı kuralı için karar! 01:19
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! 01:16
Daha Eski
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! 00:45
Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! 00:38
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! 00:12
G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü 00:07
Cimbom'dan sol bek harekatı! Cimbom'dan sol bek harekatı! 23:58
Lazio beraberliği son anda kurtardı! Lazio beraberliği son anda kurtardı! 23:48