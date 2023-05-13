Sabah FC Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile oldukça anlamlı bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor.

Siyah beyazlılar, Sabah FC ile depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçı organizasyonunda sahada.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

SABAH FC BEŞİKTAŞ 📺 CANLI YAYIN İZLE

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SABAH FC- BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Sabah FC: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih

SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sabah FC - Beşiktaş maçı saat 17.00'de başladı. Müsabaka Kanal D'den canlı yayınlanıyor.

MÜCADELEYE YOĞUN İLGİ

Beşiktaş'ın Azerbaycan'da Sabah FC ile karşılaştığı mücadele ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükendi.