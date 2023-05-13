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Sabah FC Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Beşiktaş yakın zamanda Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacı ile Azerbaycan'ın Sabah FC takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Azerbaycan'da oynanan müsabakanın tüm gelirleri depremzedeler için bağışlanacak. Sabah FC - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 19:00
Sabah FC Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile oldukça anlamlı bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor.

Siyah beyazlılar, Sabah FC ile depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçı organizasyonunda sahada.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

SABAH FC BEŞİKTAŞ 📺 CANLI YAYIN İZLE

👉🏼 Maçı canlı izlemek için tıklayın...

SABAH FC- BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Sabah FC: İmanov, Letic, Seydiyev, İrasabal, Ba, İsayev, Da Silva, Camalov, Kaşuk, Mikels, Apeh

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Muleka, Semih

SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sabah FC - Beşiktaş maçı saat 17.00'de başladı. Müsabaka Kanal D'den canlı yayınlanıyor.

MÜCADELEYE YOĞUN İLGİ

Beşiktaş'ın Azerbaycan'da Sabah FC ile karşılaştığı mücadele ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükendi.

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