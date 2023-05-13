Denayer için fırsat

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stoper arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda Jason Denayer ilk isim olarak öne çıktı. WalFoot'n haberine göre Denayer, Haziran ayında sözleşmesini dolduracak ve bu nedenle yeni bir meydan okuma aramak zorunda. Haberde, "Türkiye'de 3'üncü sırada yer alan ve gelecek sezon Avrupa'da oynayacak Beşiktaş, onun için iyi bir çıkış yolu" yorumu yapıldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stoper arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda Jason Denayer ilk isim olarak öne çıktı. WalFoot'n haberine göre Denayer, Haziran ayında sözleşmesini dolduracak ve bu nedenle yeni bir meydan okuma aramak zorunda. Haberde, "Türkiye'de 3'üncü sırada yer alan ve gelecek sezon Avrupa'da oynayacak Beşiktaş, onun için iyi bir çıkış yolu" yorumu yapıldı.