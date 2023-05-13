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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Birçok oyuncusunu farklı takımlara kiralık gönderen Beşiktaş, bu isimlerin performansından memnun kalmadı. İşte oyuncu oyuncu bu sezonki istatistikleri... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:09
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

Beşiktaş; Almanya, Süper Lig, TFF 1 ve 2. Lig'de forma terleten futbolcularının büyük bölümünün performansından umduğunu bulamadı. Sabah'ta yer alan habere göre işte siyah-beyazlı takımın kiralık oyuncularının bu sezonki karneleri:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

FRANCISCO MONTERO

İspanyol stoper, sezon başında 2.5 milyon euro opsiyonla Hamburg'a kiralandı. Ancak ilk 3 maçında 2 kez kırmızı kart görmesi nedeniyle bir daha forma giyemedi. Kendisi sahalardan, Beşiktaş da muhtemel gelirden uzak kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

AJDIN HASIC

Boşnak futbolcu, büyük bir potansiyel olarak transfer edilmişti ancak işler bu sezon da istediği gibi gitmedi. İstikrar yakalayamayan kanat oyuncusu, 9 maçta 288 dakika görev alabildiği Göztepe'de sadece 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

KARTAL KAYRA YILMAZ

En olumlu görüntü sergileyen isim. 22 yaşındaki orta saha, Ümraniyespor ile toplam 28 maça çıktı, 1745 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

EMRECAN UZUNHAN

Sezon başında Beşiktaş'a 2 milyon euro + yüzde 50 sonraki satıştan pay ile transfer oldu. Beklentilerden uzak kalınca Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz ekibinde 8 karşılaşmaya çıktı. Yedeklikten kurtulamadı, son 2 mücadeleye kulübede başlamak zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

OĞUZHAN AKGÜN

Yaz kampında Valerien Ismael'in dikkatini çekse de süre alamayınca devre arası Sakaryaspor'a kiralandı. 1. Lig'de 9 maça çıktı, 3'üne ilk 11'de başladı. Sadece 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

AHMET GÜLAY

2020-21 sezonunda Alanyaspor'a kiralanan ve camiada gidişi olay yaratan isimlerden biriydi. 3. sezonunda da kendisini gösteremedi. Alanya forması ile üç sezonda sadece 14 maç oynadı, 663 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

KEREM KALAFAT

22 yaşındaki sağ bek, Çaykur Rizespor'da düzenli olarak oynarken 4 Kasım'daki Erzurumspor maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayıp sezonu kapattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

EMİRHAN DELİBAŞ

Yazın A Takım ile kampta yer alan ve sonrasında gelişimi için Göztepe'ye gönderilen 20 yaşındaki sağ kanat sadece üç maça çıkabildi. Yaşadığı ağır sakatlıktan sonra bir daha toparlanamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

ATAKAN ÜNER

Yazın önce Tuzla'ya, sonra Afyon'a kiralandı. 2. Lig'de 29 maça çıkan sağ kanat, 4 gol atabildi, asisti yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

ABDULLAH AYDIN

Keçiörengücü'nde 24 maça çıkan 22 yaşındaki 10 numara, sadece 2 gol bulabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

BİLAL CEYLAN

2021'in devre arasında 380 bin euro bonservisle Eskişehirspor'dan alınan ve gelecekte önemli potansiyel beklenen 19 yaşındaki sağ bek için işler iyi gitmedi. Bu sezon 2. Lig'de Nazilli ile 21 maça çıktı sadece 980 dakika oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

ERDOĞAN KAYA

22 yaşındaki stoper, 2. Lig'de formasını terlettiği Serik Belediyespor ile 28 maça çıktı, düzenli olarak şans buldu ancak Beşiktaş için yeterli görülmeyenlerden birisi.

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