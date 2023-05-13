BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kiralıklar sınıfta kaldı! Performansları memnun etmedi

FRANCISCO MONTERO

İspanyol stoper, sezon başında 2.5 milyon euro opsiyonla Hamburg'a kiralandı. Ancak ilk 3 maçında 2 kez kırmızı kart görmesi nedeniyle bir daha forma giyemedi. Kendisi sahalardan, Beşiktaş da muhtemel gelirden uzak kaldı.