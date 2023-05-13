BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal eski Galatasaraylı stoperi gündemine aldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stoper arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda Jason Denayer ilk isim olarak öne çıktı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stoper arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda Jason Denayer ilk isim olarak öne çıktı.
Walfoot'un haberine göre Shabab Al-Ahli forması giyen Denayer, haziran ayında sözleşmesini dolduracak ve bu nedenle yeni bir meydan okuma aramak zorunda.
Haberde, "Türkiye'de 3'üncü sırada yer alan ve gelecek sezon Avrupa'da oynayacak Beşiktaş, onun için iyi bir çıkış yolu" yorumu yapıldı.
27 yaşındaki Denayer, kariyerinde Manchester City, Celtic, Galatasaray, Sunderland, Olympique Lyon ve Shabab Al-Ahli formaları giydi.
Kongo asıllı Belçikalı futbolcu, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 35 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.