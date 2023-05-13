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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal eski Galatasaraylı stoperi gündemine aldı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de aldığı iyi sonuçlarla zirve yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar gündeminde bir dönem Galatasaray forması da giyen o ismi aldı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:10
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal eski Galatasaraylı stoperi gündemine aldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stoper arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda Jason Denayer ilk isim olarak öne çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal eski Galatasaraylı stoperi gündemine aldı!

Walfoot'un haberine göre Shabab Al-Ahli forması giyen Denayer, haziran ayında sözleşmesini dolduracak ve bu nedenle yeni bir meydan okuma aramak zorunda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal eski Galatasaraylı stoperi gündemine aldı!

Haberde, "Türkiye'de 3'üncü sırada yer alan ve gelecek sezon Avrupa'da oynayacak Beşiktaş, onun için iyi bir çıkış yolu" yorumu yapıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal eski Galatasaraylı stoperi gündemine aldı!

27 yaşındaki Denayer, kariyerinde Manchester City, Celtic, Galatasaray, Sunderland, Olympique Lyon ve Shabab Al-Ahli formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal eski Galatasaraylı stoperi gündemine aldı!

Kongo asıllı Belçikalı futbolcu, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 35 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

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