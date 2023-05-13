BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve teklif yapıldı! Salih Uçan imzayı atıyor

Beşiktaş'ta sergilediği futbolla göz kamaştıran Salih Uçan, takımın parlayan yıldızlarından oldu.
Beşiktaş'ta sergilediği futbolla göz kamaştıran Salih Uçan, takımın parlayan yıldızlarından oldu.
Transferde birçok takımın gündemine giren başarılı oyuncunun son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak İtalya'dan da talipleri olan oyuncu için Beşiktaş tarafında ivedilik ile yürütülen bir süreç söz konusu.
YENİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATIYOR!
Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in de onayı ile 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.
Halihazırda 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan Salih'e, Beşiktaş tarafından yeni kontrat önerildi. Akşam'ın haberine göre; Deneyimli orta saha da bu teklife olumlu yaklaşıyor.
Salih Uçan'ın maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak. Yıldız oyuncunun ulaştığı olgunluk ile birlikte yıllarca Beşiktaş'a hizmet etmesi ve orta sahayı yönetmesi bekleniyor.