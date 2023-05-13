Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve teklif yapıldı! Salih Uçan imzayı atıyor

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve teklif yapıldı! Salih Uçan imzayı atıyor

Son dakika spor haberi: Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla takımın kilit oyuncuları arasında yer aldı. Orta sahayı derleyip toplayan yıldız oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in sisteminin önemli bir parçası oldu. Transferde birçok Avrupa takımının da ilgisine giren Salih Uçan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:10
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve teklif yapıldı! Salih Uçan imzayı atıyor

Beşiktaş'ta sergilediği futbolla göz kamaştıran Salih Uçan, takımın parlayan yıldızlarından oldu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve teklif yapıldı! Salih Uçan imzayı atıyor

Transferde birçok takımın gündemine giren başarılı oyuncunun son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve teklif yapıldı! Salih Uçan imzayı atıyor

Son olarak İtalya'dan da talipleri olan oyuncu için Beşiktaş tarafında ivedilik ile yürütülen bir süreç söz konusu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve teklif yapıldı! Salih Uçan imzayı atıyor

YENİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATIYOR!
Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in de onayı ile 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve teklif yapıldı! Salih Uçan imzayı atıyor

Halihazırda 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan Salih'e, Beşiktaş tarafından yeni kontrat önerildi. Akşam'ın haberine göre; Deneyimli orta saha da bu teklife olumlu yaklaşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ve teklif yapıldı! Salih Uçan imzayı atıyor

Salih Uçan'ın maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak. Yıldız oyuncunun ulaştığı olgunluk ile birlikte yıllarca Beşiktaş'a hizmet etmesi ve orta sahayı yönetmesi bekleniyor.

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