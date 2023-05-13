Portekiz'den flaş transfer iddiası! Golcü oyuncu Beşiktaş'a gelebilir

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta yönetim transfer için düğmeye bastı.
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışan siyah beyazlıların transfer listesi gün geçtikçe kabarıyor.
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışan siyah beyazlıların transfer listesi gün geçtikçe kabarıyor.
Gazete, bu sezon sakatlıklar ve teknik direktör Julen Lopetegui ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 18 maçta oynayabilen ve 3 gol atan 32 yaşındaki futbolcuyu, Beşiktaş ve MLS takımlarının istediğini yazdı.
İngiliz ekibiyle 164 resmi maça çıkan Jimenez, 57 gol attı ve 27 asist yaptı.