Haberler Beşiktaş Portekiz'den flaş transfer iddiası! Golcü oyuncu Beşiktaş'a gelebilir

Portekiz'den flaş transfer iddiası! Golcü oyuncu Beşiktaş'a gelebilir

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta forvet transferi için düğmeye basıldı. Gelecek sezon 3 kulvarda rotasyonlu kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar gözünü yıldız oyuncuya dikti. Portekiz basını golcü oyuncunun Beşiktaş'a gelebileceğini duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Portekiz'den flaş transfer iddiası! Golcü oyuncu Beşiktaş'a gelebilir

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta yönetim transfer için düğmeye bastı.

Portekiz'den flaş transfer iddiası! Golcü oyuncu Beşiktaş'a gelebilir

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışan siyah beyazlıların transfer listesi gün geçtikçe kabarıyor.

Portekiz'den flaş transfer iddiası! Golcü oyuncu Beşiktaş'a gelebilir

Son olarak Portekiz'in A Bola gazetesi, Beşiktaş'ın Meksikalı santrfor Raul Jimenez'e talip olduğunu iddia etti.

Portekiz'den flaş transfer iddiası! Golcü oyuncu Beşiktaş'a gelebilir

Gazete, bu sezon sakatlıklar ve teknik direktör Julen Lopetegui ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 18 maçta oynayabilen ve 3 gol atan 32 yaşındaki futbolcuyu, Beşiktaş ve MLS takımlarının istediğini yazdı.

Portekiz'den flaş transfer iddiası! Golcü oyuncu Beşiktaş'a gelebilir

İngiliz ekibiyle 164 resmi maça çıkan Jimenez, 57 gol attı ve 27 asist yaptı.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe Süper Lig'in golcüsünü alıyor! Herkes Galatasaray derken...
Mesut Özil’den seçim öncesi Başkan Erdoğan paylaşımı: “Her zaman yanındayız sayın Cumhurbaşkanım”
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın soluna 2 aday!
Beşiktaş'tan 6 numara harekatı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI
KARİYER BASAMAKLARI SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den yabancı kuralı için karar! TFF'den yabancı kuralı için karar! 01:19
Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! Trabzon'un listesindeki yıldıza F.Bahçe'den kanca! 01:16
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! 00:45
Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! Beşiktaş'tan 6 numara harekatı! 00:38
Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! Samandıra'da Jorge Jesus isyanı! 00:12
G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü G.Saray'dan forvet atağı! Cenk Ergün görüştü 00:07
Daha Eski
Cimbom'dan sol bek harekatı! Cimbom'dan sol bek harekatı! 23:58
Lazio beraberliği son anda kurtardı! Lazio beraberliği son anda kurtardı! 23:48
Köln’den 5 gollü galibiyet! Köln’den 5 gollü galibiyet! 23:34
Timur'dan flaş transfer sözleri! Ramos ve Firmino... Timur'dan flaş transfer sözleri! Ramos ve Firmino... 23:33
Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı Nelsson imzaya doğru! İşte yeni takımı 23:33
Ziyech'te sürpriz gelişme! F.Bahçe ve Beşiktaş... Ziyech'te sürpriz gelişme! F.Bahçe ve Beşiktaş... 23:33