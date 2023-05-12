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Yusuf için son karar Trabzon’un

Beşiktaş, Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verirken; siyah-beyazlıların deneyimli hocasının, milli takımdan öğrencisi olan ve bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'yla görüştüğü ve oyuncuyu ikna ettiği ifade edilmişti. Ancak bordomavililerin, Lille ile yaptığı sözleşmeye göre Yusuf'un başta takıma gitmesi ya da kiralanması zor görünüyor. Çünkü 26 yaşındaki oyuncu Türkiye'den herhangi bir takıma kiralanır veya satılırsa; Lille kulübü Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu maddenin devreye girmemesi için Trabzonspor'un Yusuf'un transferine onay vermesi gerekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Yusuf için son karar Trabzon’un
Beşiktaş, Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verirken; siyah-beyazlıların deneyimli hocasının, milli takımdan öğrencisi olan ve bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'yla görüştüğü ve oyuncuyu ikna ettiği ifade edilmişti. Ancak bordomavililerin, Lille ile yaptığı sözleşmeye göre Yusuf'un başta takıma gitmesi ya da kiralanması zor görünüyor. Çünkü 26 yaşındaki oyuncu Türkiye'den herhangi bir takıma kiralanır veya satılırsa; Lille kulübü Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu maddenin devreye girmemesi için Trabzonspor'un Yusuf'un transferine onay vermesi gerekiyor.
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