Sabah FC - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Sabah FC - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir ivme kazanan Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sabah FC - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sabah FC - Beşiktaş maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak. Müsabaka Kanal D'den canlı yayınlanacak.

SABAH FC BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE