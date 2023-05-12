Colley varsa korkma!

Beşiktaş'ta yeni transfer Omar Colley performansıyla göz dolduruyor. Devre arasında takıma katılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçmesi isimler arasında yer almayı başardı. Gambiyalı futbolcu 8 maçta forma giyerken, Beşiktaş bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Siyah beyazlılar bu süreçte 7 galibiyet alırken sadece Trabzonspor deplasmanında 2 puan bıraktı. OMAR Colley'nin görev yaptığı 8 maçta Beşiktaş kalesinde 6 gol gördü. Gambiyalı oyuncu, savunmada görev yaptığı arkadaşlarının da formunun yükselmesinde etkili oldu. Sakatlanana kadar Tayyip Talha ile birlikte savunmanın ortasında şans bulan 30 yaşındaki oyuncu, sonrasında Romain Saiss ile de iyi bir ikili oluşturdu. Beşiktaş'ta Colley - Saiss tandemi 4 maçta görev yaptı. Siyah beyazlılar, bu süreçte sadece 2 gol yedi.