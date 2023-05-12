Haberler Beşiktaş Colley varsa korkma!

Colley varsa korkma!

Siyah-beyazlılar, devre arasında transfer edilen Omar Colley’in forma giydiği 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken; bir kez bile yenilgi yüzü görmedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Colley varsa korkma!
Beşiktaş'ta yeni transfer Omar Colley performansıyla göz dolduruyor. Devre arasında takıma katılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçmesi isimler arasında yer almayı başardı. Gambiyalı futbolcu 8 maçta forma giyerken, Beşiktaş bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Siyah beyazlılar bu süreçte 7 galibiyet alırken sadece Trabzonspor deplasmanında 2 puan bıraktı. OMAR Colley'nin görev yaptığı 8 maçta Beşiktaş kalesinde 6 gol gördü. Gambiyalı oyuncu, savunmada görev yaptığı arkadaşlarının da formunun yükselmesinde etkili oldu. Sakatlanana kadar Tayyip Talha ile birlikte savunmanın ortasında şans bulan 30 yaşındaki oyuncu, sonrasında Romain Saiss ile de iyi bir ikili oluşturdu. Beşiktaş'ta Colley - Saiss tandemi 4 maçta görev yaptı. Siyah beyazlılar, bu süreçte sadece 2 gol yedi.
DİĞER
'Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna'sı güzeller güzeli bir genç kız oldu! Son hali ağızları açık bıraktı!
Burcu Binici'den eski eşi Tankurt Manas'a ağır gönderme! "Karpuzu..."
F.Bahçe'de Jesus önlemi! Adaylar belirlendi
F.Bahçe'de 670 milyonluk hüsran!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı!
Beşiktaş'tan yeni sezona 4 takviye!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Türkiye’nin spor yüzyılı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek" Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek" 01:16
Sultanlar Ligi'nde şampiyon F.Bahçe Opet! Sultanlar Ligi'nde şampiyon F.Bahçe Opet! 01:16
F.Bahçe'ye Emre Mor piyangosu! F.Bahçe'ye Emre Mor piyangosu! 01:16
Flaş Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi? Flaş Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi? 01:16
Transferde olay gelişme! O rakam gözden çıkarıldı Transferde olay gelişme! O rakam gözden çıkarıldı 01:16
Rashica için karar verildi! Sezon sonu... Rashica için karar verildi! Sezon sonu... 01:16
Daha Eski
PSG'den flaş karar! İşte bonservis bedeli PSG'den flaş karar! İşte bonservis bedeli 01:16
Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama! Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama! 01:16
G.Saray TFF'ye başvuracak! F.Bahçe derbisi... G.Saray TFF'ye başvuracak! F.Bahçe derbisi... 01:16
F.Bahçe aradığı golcüyü buldu! F.Bahçe aradığı golcüyü buldu! 01:16
Kartal'da kalacak mı? Karar verildi Kartal'da kalacak mı? Karar verildi 01:16
Arda Güler'e İngilizlerden dev teklif! Arda Güler'e İngilizlerden dev teklif! 01:16