BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Beşiktaş'da on numara mevkisi ön plana çıktı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Beşiktaş'da on numara mevkisi ön plana çıktı.
Bir süredir transfer için arayışlarda bulunan siyah-beyazlılar, Olympiakos'tan ayrılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i liste başı yapmıştı.
BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER!
31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslarda bulunan Kara-Kartal'a kötü haber geldi.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş'ın girişimlerinden sonuç alamadığı James Rodriguez'in İngiltere'ye döneceği iddia edildi.
İspanyol basınından El Pais'in haberine göre; Ada ekibi Everton, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen James Rodriguez için sezonun sona ermesinin ardından resmi hamlede bulunulacak.
On numara bölgesinde forma giyen James, her iki kanatta da görev alabiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.