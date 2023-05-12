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BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Olympiakos'tan ayrılarak bonservisini eline alan James Rodriguez, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Kolombiyalı yıldızın geleceği hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. 31 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 18:23
BURAK ŞENTÜRK
BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Beşiktaş'da on numara mevkisi ön plana çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

Bir süredir transfer için arayışlarda bulunan siyah-beyazlılar, Olympiakos'tan ayrılan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i liste başı yapmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER!
31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslarda bulunan Kara-Kartal'a kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş'ın girişimlerinden sonuç alamadığı James Rodriguez'in İngiltere'ye döneceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

İspanyol basınından El Pais'in haberine göre; Ada ekibi Everton, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen James Rodriguez için sezonun sona ermesinin ardından resmi hamlede bulunulacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu

On numara bölgesinde forma giyen James, her iki kanatta da görev alabiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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