Haberler Beşiktaş Abou: Sergen en iyilerinden

Abou: Sergen en iyilerinden

Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisi için daha önce sarf ettiği sözler için ilk kez yorum yaptı. Kamerunlu oyuncu; Yalçın’ın katıldığı bir canlı yayında aleyhine söylediği, “Dakika 44’e falan geldi, bir pozisyon oldu bu kendini yere attı ‘Aah!’ diye bağırmaya başladı. Dedim ‘Ne oldu ya, silahla vuruldu mu bu?’ dedim. Benim maçta çapraz bağlarım falan koptu. Böyle bir acı hissetme modeli yok” sözleri hatırlatılınca, “Çalıştığım iyi teknik adamlardan birisi. Onunla şampiyonluk yaşadım. Çok şey öğrendim. Kendisine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Abou: Sergen en iyilerinden
Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi için daha önce sarf ettiği sözler için ilk kez yorum yaptı. Kamerunlu oyuncu; Yalçın'ın katıldığı bir canlı yayında aleyhine söylediği, "Dakika 44'e falan geldi, bir pozisyon oldu bu kendini yere attı 'Aah!' diye bağırmaya başladı. Dedim 'Ne oldu ya, silahla vuruldu mu bu?' dedim. Benim maçta çapraz bağlarım falan koptu. Böyle bir acı hissetme modeli yok" sözleri hatırlatılınca, "Çalıştığım iyi teknik adamlardan birisi. Onunla şampiyonluk yaşadım. Çok şey öğrendim. Kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Son dakika haberi: Emre Mor'un yeni adresi belli oluyor! 1 sezonda taraftarın sevgilisi olmuştu...
Burcu Binici'den eski eşi Tankurt Manas'a ağır gönderme! "Karpuzu..."
F.Bahçe'de Jesus önlemi! Adaylar belirlendi
F.Bahçe'de 670 milyonluk hüsran!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı!
Beşiktaş'tan yeni sezona 4 takviye!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Türkiye’nin spor yüzyılı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek" Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek" 01:16
Sultanlar Ligi'nde şampiyon F.Bahçe Opet! Sultanlar Ligi'nde şampiyon F.Bahçe Opet! 01:16
F.Bahçe'ye Emre Mor piyangosu! F.Bahçe'ye Emre Mor piyangosu! 01:16
Flaş Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi? Flaş Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi? 01:16
Transferde olay gelişme! O rakam gözden çıkarıldı Transferde olay gelişme! O rakam gözden çıkarıldı 01:16
Rashica için karar verildi! Sezon sonu... Rashica için karar verildi! Sezon sonu... 01:16
Daha Eski
PSG'den flaş karar! İşte bonservis bedeli PSG'den flaş karar! İşte bonservis bedeli 01:16
Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama! Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama! 01:16
G.Saray TFF'ye başvuracak! F.Bahçe derbisi... G.Saray TFF'ye başvuracak! F.Bahçe derbisi... 01:16
F.Bahçe aradığı golcüyü buldu! F.Bahçe aradığı golcüyü buldu! 01:16
Kartal'da kalacak mı? Karar verildi Kartal'da kalacak mı? Karar verildi 01:16
Arda Güler'e İngilizlerden dev teklif! Arda Güler'e İngilizlerden dev teklif! 01:16