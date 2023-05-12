Abou: Sergen en iyilerinden

Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisi için daha önce sarf ettiği sözler için ilk kez yorum yaptı. Kamerunlu oyuncu; Yalçın’ın katıldığı bir canlı yayında aleyhine söylediği, “Dakika 44’e falan geldi, bir pozisyon oldu bu kendini yere attı ‘Aah!’ diye bağırmaya başladı. Dedim ‘Ne oldu ya, silahla vuruldu mu bu?’ dedim. Benim maçta çapraz bağlarım falan koptu. Böyle bir acı hissetme modeli yok” sözleri hatırlatılınca, “Çalıştığım iyi teknik adamlardan birisi. Onunla şampiyonluk yaşadım. Çok şey öğrendim. Kendisine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi için daha önce sarf ettiği sözler için ilk kez yorum yaptı. Kamerunlu oyuncu; Yalçın'ın katıldığı bir canlı yayında aleyhine söylediği, "Dakika 44'e falan geldi, bir pozisyon oldu bu kendini yere attı 'Aah!' diye bağırmaya başladı. Dedim 'Ne oldu ya, silahla vuruldu mu bu?' dedim. Benim maçta çapraz bağlarım falan koptu. Böyle bir acı hissetme modeli yok" sözleri hatırlatılınca, "Çalıştığım iyi teknik adamlardan birisi. Onunla şampiyonluk yaşadım. Çok şey öğrendim. Kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.