Necip için hiç sorun yok!

Kartal'ın emektar isimlerinden Necip Uysal, yedek olmayı hiç sorun etmiyor. Yakın çevresine sürekli "Beşiktaş'a faydam nasıl olacaksa öyle devam ederim. Oynamak da oynanamamak da benim için sorun değil. Gerektiğinde ihtiyacı karşılıyorsam bu bana yeter" diyen tecrübeli futbolcu, takım içindeki oyuncular arası uyumun kilit isimlerinden biri.
Kartal'ın emektar isimlerinden Necip Uysal, yedek olmayı hiç sorun etmiyor. Yakın çevresine sürekli "Beşiktaş'a faydam nasıl olacaksa öyle devam ederim. Oynamak da oynanamamak da benim için sorun değil. Gerektiğinde ihtiyacı karşılıyorsam bu bana yeter" diyen tecrübeli futbolcu, takım içindeki oyuncular arası uyumun kilit isimlerinden biri.