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Mert Günok’la 2 sene daha

Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda milli file bekçisi Mert Günok'a 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 34 yaşındaki başarılı eldivenin yeni sözleşmesinde yıllık ücreti de yükseltilecek. Şenol Güneş göreve geldikten sonra form grafiğini arttıran ve yeniden Milli Takım kalesine geçen Mert Günok, bu sezon 21 maçta görev aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Mert Günok’la 2 sene daha
Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda milli file bekçisi Mert Günok'a 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 34 yaşındaki başarılı eldivenin yeni sözleşmesinde yıllık ücreti de yükseltilecek. Şenol Güneş göreve geldikten sonra form grafiğini arttıran ve yeniden Milli Takım kalesine geçen Mert Günok, bu sezon 21 maçta görev aldı.
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