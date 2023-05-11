Mert Günok’la 2 sene daha

Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda milli file bekçisi Mert Günok'a 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 34 yaşındaki başarılı eldivenin yeni sözleşmesinde yıllık ücreti de yükseltilecek. Şenol Güneş göreve geldikten sonra form grafiğini arttıran ve yeniden Milli Takım kalesine geçen Mert Günok, bu sezon 21 maçta görev aldı.
Siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda milli file bekçisi Mert Günok'a 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 34 yaşındaki başarılı eldivenin yeni sözleşmesinde yıllık ücreti de yükseltilecek. Şenol Güneş göreve geldikten sonra form grafiğini arttıran ve yeniden Milli Takım kalesine geçen Mert Günok, bu sezon 21 maçta görev aldı.