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Gedson el yaktı

İspanyol basını, Atletico Madrid’in talip olduğu Gedson için Kartal’ın kapıyı 20 milyon euro’dan açtığı için transferin zora girdiğini iddia etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Gedson el yaktı
Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki genç yıldız Gedson Fernandes, Atletico Madrid'e pahalı geldi. İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu için 20 milyon euro'luk değer biçtiği kaydedildi. Bu rakamın Atletico Madrid için fazla olduğu ve İspanyol ekibinin orta saha için alternatif isimleri de değerlendirdiği ifade edildi. 24 yaşındaki futbolcunun adı Roma ve Lazio'yla da anılıyor. Haberde Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Gedson için söylediği, "Gedson Fernandes'e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20-25 milyon euro altı bizim için yeterli değil" sözlerine de yer verildi. Beşiktaş forması altında bu sezon 33 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 asist yaptı.
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