Ersin hep bildiğiniz gibi

Portekiz ekibi Benfica ile adı anılan Ersin Destanoğlu, bu iddialara aldırmadan çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye geçen genç file bekçisi, antremanlarda elinden geleni yaparak sürekli oynayacakmış gibi hazırlanıyor. Güneş'in Ersin'i kalede düşünmese bile bu performansından ve azminden memnun olduğu da gelen haberler arasında.
Portekiz ekibi Benfica ile adı anılan Ersin Destanoğlu, bu iddialara aldırmadan çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye geçen genç file bekçisi, antremanlarda elinden geleni yaparak sürekli oynayacakmış gibi hazırlanıyor. Güneş'in Ersin'i kalede düşünmese bile bu performansından ve azminden memnun olduğu da gelen haberler arasında.