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Borini zora girdi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Fabio Borini’nin menajerinin uzun kontrat ve imza parası talep etmesi sorun yarattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Borini zora girdi
Beşiktaş'ın Borini transferinde yaşanan gelişmeler Kartal'ın keyfini kaçırdı. Devre arasında bonservis bedeli ödenerek geleceği için farklı bir fiyatı olan Borini'nin menajerinin serbest oyuncu olarak Beşiktaş'la görüşmeleri sırasında bambaşka rakamlardan bahsetmesi için Başkan Çebi'yi rahatsız etti. Menajerinin İtalyan oyuncunun yaşına bakmadan uzun süreli sözleşme istemesi, imza parasında diretmesi ve yüksek maaş istemesi Başkan Çebi'nin keyfini kaçırdı. Şu durumda görüşmeler askıya kaldırılırken, Borini transferi şu an için menajerinin isteklerinde geri adım atmasına bağlı.
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