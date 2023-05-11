Borini zora girdi

Beşiktaş'ın Borini transferinde yaşanan gelişmeler Kartal'ın keyfini kaçırdı. Devre arasında bonservis bedeli ödenerek geleceği için farklı bir fiyatı olan Borini'nin menajerinin serbest oyuncu olarak Beşiktaş'la görüşmeleri sırasında bambaşka rakamlardan bahsetmesi için Başkan Çebi'yi rahatsız etti. Menajerinin İtalyan oyuncunun yaşına bakmadan uzun süreli sözleşme istemesi, imza parasında diretmesi ve yüksek maaş istemesi Başkan Çebi'nin keyfini kaçırdı. Şu durumda görüşmeler askıya kaldırılırken, Borini transferi şu an için menajerinin isteklerinde geri adım atmasına bağlı.