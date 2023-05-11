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Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi zora girdi! İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın devre arası transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak için uğraştığı Fatih Karagümrüklü Fabio Borini’nin transferi çıkmaza girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcunun menajerinin uzun kontrat ve imza parası talep etmesi sorun yarattı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 11:30
Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi zora girdi!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla adından söz ettiren Fabio Borini, Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti.

Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi zora girdi!

Ancak İtalyan futbolcunun transferinde yaşanan gelişmeler Kartal'ın keyfini kaçırdı.

Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi zora girdi!

Devre arasında bonservis bedeli ödenerek geleceği için farklı bir fiyatı olan Borini'nin menajerinin serbest oyuncu olarak Beşiktaş'la görüşmeleri sırasında bambaşka rakamlardan bahsetmesi Başkan Ahmet Nur Çebi'yi rahatsız etti.

Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi zora girdi!

Menajerinin İtalyan oyuncunun yaşına bakmadan uzun süreli sözleşme istemesi, imza parasında diretmesi ve yüksek maaş istemesi Başkan Çebi'nin keyfini kaçırdı.

Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi zora girdi!

Şu durumda görüşmeler askıya kaldırılırken, Borini transferi şu an için menajerinin isteklerinde geri adım atmasına bağlı.

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