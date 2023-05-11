Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi zora girdi! İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla adından söz ettiren Fabio Borini, Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla adından söz ettiren Fabio Borini, Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti.
Ancak İtalyan futbolcunun transferinde yaşanan gelişmeler Kartal'ın keyfini kaçırdı.
Devre arasında bonservis bedeli ödenerek geleceği için farklı bir fiyatı olan Borini'nin menajerinin serbest oyuncu olarak Beşiktaş'la görüşmeleri sırasında bambaşka rakamlardan bahsetmesi Başkan Ahmet Nur Çebi'yi rahatsız etti.
Menajerinin İtalyan oyuncunun yaşına bakmadan uzun süreli sözleşme istemesi, imza parasında diretmesi ve yüksek maaş istemesi Başkan Çebi'nin keyfini kaçırdı.
Şu durumda görüşmeler askıya kaldırılırken, Borini transferi şu an için menajerinin isteklerinde geri adım atmasına bağlı.