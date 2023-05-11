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Beşiktaş'ta antrenmanlar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasını Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan geçecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 21:19
Beşiktaş'ta antrenmanlar devam ediyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

Siyah-beyazlı ekip, 13 Mayıs Cumartesi günü depremzedelere yardım amacıyla Azerbaycan temsilcisi Sabah ile yapacağı özel maç için 12 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te özel uçakla başkent Bakü'ye gidecek.

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