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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ayrılık yaramadı! O isimler bin pişman

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı gibi isimler, gittikleri takımlarda umduklarını bulamadı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 12:22
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ayrılık yaramadı! O isimler bin pişman

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan ve A Takım'da gösterdikleri performanslarla dikkat çekerek geçtiğimiz yaz Avrupa'nın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ile Serdar Saatçı yeni kulüplerinde umduklarını bulamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ayrılık yaramadı! O isimler bin pişman

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takımdan 4 milyon euro karşılığında İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle düzenli olarak şans bulamadı. 21 yaşındaki futbolcu, sadece 11 maçta forma giyerken 1 asist yapabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ayrılık yaramadı! O isimler bin pişman

Yaz aylarında Torino'ya transferi olaylı olan ve giderken Beşiktaş'a 4.5 milyon euro kazandıran Emirhan İlkhan ise ilk devre kulübünde sadece 4 maçta 87 dakika şans buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ayrılık yaramadı! O isimler bin pişman

Ara transferde Sampdoria'ya kiralanan ve takımı küme düşen 18 yaşındaki orta saha, burada da bekleneni veremedi. 5 maçta sadece 65 dakika süre alabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ayrılık yaramadı! O isimler bin pişman

20 yaşındaki stoper Serdar Saatçı ise Portekiz ekibi Braga'nın A Takımı ile sadece 5 maça çıkabildi ve 283 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ayrılık yaramadı! O isimler bin pişman

Genç oyuncu da siyahbeyazlı kulübe 1.5 + 1 milyon euro kazandırarak Portekiz'in yolunu tutmuştu.

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