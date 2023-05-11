BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ayrılık yaramadı! O isimler bin pişman

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takımdan 4 milyon euro karşılığında İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle düzenli olarak şans bulamadı. 21 yaşındaki futbolcu, sadece 11 maçta forma giyerken 1 asist yapabildi.