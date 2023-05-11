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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atletico Madrid Gedson'u pahalı buldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş'ın başarılı isimlerinden olan Gedson Fernandes, Atletico Madrid'in listesine girmişti. Ancak bu transfer zora girdi. İşte nedeni... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 10:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atletico Madrid Gedson'u pahalı buldu!

İspanyol basını, Atletico Madrid'in talip olduğu Gedson için Kartal'ın kapıyı 20 milyon euro'dan açtığı için transferin zora girdiğini iddia etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atletico Madrid Gedson'u pahalı buldu!

Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki genç yıldız Gedson Fernandes, Atletico Madrid'e pahalı geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atletico Madrid Gedson'u pahalı buldu!

İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu için 20 milyon euro'luk değer biçtiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atletico Madrid Gedson'u pahalı buldu!

Bu rakamın Atletico Madrid için fazla olduğu ve İspanyol ekibinin orta saha için alternatif isimleri de değerlendirdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atletico Madrid Gedson'u pahalı buldu!

24 yaşındaki futbolcunun adı Roma ve Lazio'yla da anılıyor. Haberde Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Gedson için söylediği, "Gedson Fernandes'e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20-25 milyon euro altı bizim için yeterli değil" sözlerine de yer verildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atletico Madrid Gedson'u pahalı buldu!

Beşiktaş forması altında bu sezon 33 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 asist yaptı.

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