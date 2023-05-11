BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atletico Madrid Gedson'u pahalı buldu!

24 yaşındaki futbolcunun adı Roma ve Lazio'yla da anılıyor. Haberde Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Gedson için söylediği, "Gedson Fernandes'e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20-25 milyon euro altı bizim için yeterli değil" sözlerine de yer verildi.