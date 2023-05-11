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Alexandru Maxim yol ayrımında

Siyah-beyazlıların deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim seneye olmayacak. 32 yaşındaki Rumen futbolcu beklenen çıkışı gösteremediği için önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyor. Beşiktaş yönetimi, Maxim için G.Antep'in 2.5 milyon euro talep etmesi nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Alexandru Maxim yol ayrımında
Siyah-beyazlıların deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim seneye olmayacak. 32 yaşındaki Rumen futbolcu beklenen çıkışı gösteremediği için önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyor. Beşiktaş yönetimi, Maxim için G.Antep'in 2.5 milyon euro talep etmesi nedeniyle bu transferden vazgeçti.
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