Alexandru Maxim yol ayrımında

Siyah-beyazlıların deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim seneye olmayacak. 32 yaşındaki Rumen futbolcu beklenen çıkışı gösteremediği için önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyor. Beşiktaş yönetimi, Maxim için G.Antep'in 2.5 milyon euro talep etmesi nedeniyle bu transferden vazgeçti.
Siyah-beyazlıların deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim seneye olmayacak. 32 yaşındaki Rumen futbolcu beklenen çıkışı gösteremediği için önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyor. Beşiktaş yönetimi, Maxim için G.Antep'in 2.5 milyon euro talep etmesi nedeniyle bu transferden vazgeçti.