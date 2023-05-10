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Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı! 2 yıl daha devam

Siyah-beyazlılar, 1 sene daha sözleşmesi olan tecrübeli orta sahayla 2 yıllık yeni anlaşma yapacak. Salih’in maaşında da düzeltme olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Salih Uçan kararı! 2 yıl daha devam

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmak istediği ve bu doğrultuda oyuncu ve menajeriyle temasa geçeceği öğrenildi. Siyahbeyazlıların, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Salih Uçan'ın yıllık 8 milyon TL olan maaşında da iyileştirilmeye gidileceği belirtildi. Beşiktaş'ın yıldızı Salih Uçan, bu sezon siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplarken, teknik direktör Şenol Güneş de takımın banko isimlerden olan oyuncusuyla uzun dönem anlaşılmasını istedi.


Salih, bu sezon Lig'de 26 kez Beşiktaş formasını terletirken, 3 gol 7 asistle oynadı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez forma şansı bulan Salih Uçan, toplamda çıktığı 29 karşılaşmada 2093 dakika sahada kaldı.

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