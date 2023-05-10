Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yıldızı parlayan oyunculardan birisi Nathan Redmond oldu.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yıldızı parlayan oyunculardan birisi Nathan Redmond oldu.
İngiliz kanat oyuncusu, 2 gol 3 asistle yıldızlaştığı 4-2'lik Fenerbahçe derbisiyle birlikte büyük bir yükselişe geçti.
Beşiktaş yönetimi, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
29 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre İngiltere Premier Ligi'ne yükselen Burnley, Redmond için oldukça ısrarcı.
İngiliz ekibinin Redmond'a aklını çelecek bir kontrat teklif ettiği belirtildi.
Ayrıca tecrübeli futbolcunun eşi, hamile ve çocuğunu İngiltere'de doğurmak istiyor.
Eşinin Redmond'a sürekli İngiltere'ye dönmek için baskı yaptığı öğrenildi.
Bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 5 de asiste imza attı. Redmond, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 gol, 1 asistle 2 gole katkıda bulundu.