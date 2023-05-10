Haberler Beşiktaş Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Nathan Redmond'ın durumu belirsizliğini koruyor. Redmond'a İngiltere'den bir takımın teklif yaptığı öğrenildi. İngiliz futbolcunun eşinin de İngiltere'ye dönmek için ısrar ettiği gelen bilgiler arasında. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:49
Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yıldızı parlayan oyunculardan birisi Nathan Redmond oldu.

Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

İngiliz kanat oyuncusu, 2 gol 3 asistle yıldızlaştığı 4-2'lik Fenerbahçe derbisiyle birlikte büyük bir yükselişe geçti.

Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

Beşiktaş yönetimi, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

29 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

Takvim'in haberine göre İngiltere Premier Ligi'ne yükselen Burnley, Redmond için oldukça ısrarcı.

Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

İngiliz ekibinin Redmond'a aklını çelecek bir kontrat teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

Ayrıca tecrübeli futbolcunun eşi, hamile ve çocuğunu İngiltere'de doğurmak istiyor.

Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

Eşinin Redmond'a sürekli İngiltere'ye dönmek için baskı yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş’a kötü haber! Redmond gidiyor mu?

Bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 5 de asiste imza attı. Redmond, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 gol, 1 asistle 2 gole katkıda bulundu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray ve Beşiktaş için çok konuşulacak iddialar! "Şenol Güneş daha erken gelseydi... 'G.Saray kesin şampiyon' demek için..."
Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra yeniden! Gözden uzak duruyorlar ama kaçmaz! Böyle görüntülendiler
G.Saray transferde bombaları patlatıyor!
G.Saray'dan yeni sezon bombası! İşte yeni çilek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den flaş yeni yabancı kuralı kararı!
Beşiktaş'tan 10 numara harekatı!
2023 Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
İstanbul barajları doluluk oranı 10 Mayıs 2023
ALES-2 başvuruları ne zaman başlayacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’a Redmond'dan kötü haber! Beşiktaş’a Redmond'dan kötü haber! 11:49
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecan! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecan! 11:32
G.Saray'da yönetimi düşündüren sorun! G.Saray'da yönetimi düşündüren sorun! 11:28
Eczacıbaşı Dynavit ile F.Bahçe Opet serisinde 3. maç Eczacıbaşı Dynavit ile F.Bahçe Opet serisinde 3. maç 11:22
Sacha Boey İngilizlerin gözdesi! Sacha Boey İngilizlerin gözdesi! 11:09
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:39
Daha Eski
İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:35
TFF'den flaş yeni yabancı kuralı kararı! TFF'den flaş yeni yabancı kuralı kararı! 10:04
Real Madrid - Partizan maçı saat kaçta? Real Madrid - Partizan maçı saat kaçta? 09:24
F.Bahçe'de Jesus'a flaş eleştiri! F.Bahçe'de Jesus'a flaş eleştiri! 09:13
Milan - Inter maçı saat kaçta? Milan - Inter maçı saat kaçta? 09:07
Kevin de Bruyne tarihe geçti! Kevin de Bruyne tarihe geçti! 08:57